بعد تدمير منزلها.. نادين نسيب نجيم تكشف سرا غريبا عن والدها

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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قدمت أحد معجبات الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيب واجب العزاء لها في وفاة والدها وذلك بحلول ذكرى وفاته.

وردت عليها الفنانة نادين بتغريدة كشفت من خلالها سرًا غريبًت عن والدها الراحل قائلة: "‏‎الله يرحمه رغم كل الدمار يلي صار ببيتي صورة بيي ضلت واقفة محلها وما وقعت عل ارض وكل شي تاني اتكسر ووقع ... بابا كان عم يصليلي و حاماني انا محظوظة عندي ملاك بالسما".

وكانت نادين نجيم قد تعرضت للإصابة جراء انفجار بيروت الذي حدث في المرفأ وراح ضحيته عدد كبير من الأبرياء.

وخضعت نادين لعملية جراحية كبيرة استمرت 6 ساعات ومكثت فترة في المستشفى حتى تماثلت الشفاء وخرجت وعادت إلى حياتها الطبيعية وسط دعوات مكثفة من جمهورها.

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