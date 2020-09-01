حقيقة إلتقاط نادية مصطفى عدوى "كورونا" في جنازة سمير الإسكندراني

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:46 ص
بوابة الفجر
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كشفت الفنانة نادية مصطفى، حقيقة إلتقاطها عدوى فيروس كورونا في جنازة الفنان سمير الإسكندراني، موضحة أنها أصيبت بالفيروس قبل حضورها الجنازة  وبدأت الأعراض تزداد عقب عودتها من الجنازة.

وأكد في تصريحات إعلامية، أنها لم تشك بأنها مصابة بكورونا لأنها كانت تتخذ الإجراءات الاحترازية بدقة، مشيرة إلى  أنها شعرت في بداية الأمر بارتفاع درجة حرارتها، ثم تواصلت مع أحد الأطباء.

وقالت إنها أجرت تحاليل وأشعة مقطعية، حيث أثبتت التحاليل إصابتها بالفيروس، وشرعت بعد ذلك في تلقي العلاج اللازم حتى تم شفائها تمامًا من الفيروس,


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