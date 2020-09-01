أحمد حسن: الجوهري علمني معني حب كرة القدم

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن فضل محمود الجوهري مدرب المنتخب الوطني الأسبق، في حبه كرة القدم.





وقال أحمد حسن في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لم أشاهد في حياتي مدرب يُفكر 24 ساعة فقط في كرة القدم مثل الكابتن محمود الجوهري".





واستكمل: "لقد علمني الجوهري معني حب كرة القدم وعلمني الاخلاص لها، أن أحب ما أعمل حتى أتقنهُ جيداً".





وأضاف: "لولا مباراة السعودية في كأس القارات لحقَّق جيل 98 نفس إنجازات جيل 2006".