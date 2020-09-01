محمد عمارة يكشف عن أفضل مدرب في مصر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:32 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق أن حسام حسن مدرب بيراميدز السابق أفضل مدير فني في مصر في الوقت الحالي.

وقال عمارة خلال حواره ببرنامج الماتش: "كنت اتمنى تواجد حسام حسن في منتخب مصر كمدير فني طوال الفترة الماضية".

وأكمل عمارة حديثه قائلا: "أرى حاليا في الدوري المصري إيهاب جلال مدرب مميز وصاحب فكر".

يذكر أن كل من حسام حسن وإيهاب جلال كانا من ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر خلفا لخافيير أجيري قبل أن يقع الاختيار على حسام البدري المدير الفني الحالي.

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