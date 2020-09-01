وزيرة التضامن تكشف مفاجأة عن المكافاة الرمزية للمكلفات بالخدمة المدنية

Advertisements

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن، إن الخدمة العامة للفتيات توازي الخدمة العسكرية، ومدتها سنة بعد الليسانس أو البكالوريوس، مشيرة إلى أن الحصول على الخدمة العامة أحد مصوغات التعين في القطاع الخاص والعام.



وتابعت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن عدد المكلفات بالخدمة العامة هذا العام يقدر بـ 116ألف، وبعد الانتهاء من الخدمة يحق لهم الإنطلاق نحو العمل، لافتة إلى أن المكلفات ساعدت في الكثير من القطعات سواء محو الامية أو مجال التربية والتعليم أو الكثير من المجالات الأخرى.



ولفتت إلى أن المكلفات بالخدمة العامة يحصلن على مكافأة رمزية تتراوح ما بين 500 لـ800 جنيه، وبعد الجهات تعطي 1000 جنيه، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على تحسين ظروف المكلفات بالخدمة العامة الفترة المقبلة، خاصة أن الانتاجية الخاصة بهن في بعض الأحوال، تفوق على الموظفين.



كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أصدرت قرارا بتكليف دفعة جديدة وهي الدفعة 95 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر 2020.





وأوضحت الوزارة، أنه يتم تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020 كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الخدمة العامة بعد أن أعلنت وزارة التضامن تطبيقها على دفعة جديدة:



1- شروط وأحكام التكليف أولا الانتهاء من مراحل التعليم الجامعي والحصول على شهادة التخرج، صدور قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتكليف دفعته، وأن يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية.



2- المستندات المطلوبة للتقديم في الخدمة العامة صورتان الرقم القومي، صورتان من المؤهل الدراسي، صورتان من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، 3 صور شخصية، استيفاء الخريج نموذج (1خ ع) محددًا المجال الذي يرغب في الالتحاق به.







3- تشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية بالوزارة وغيرها منها مبادرة حياة كريمة وبرنامج وعى وفرصة والمشروطية الصحية، مشروع 2 كفاية لمواجه الزيادة السكانية، ولا أمية مع تكافل، والتأمينات الاجتماعية، كما يشمل التكليف أيضا مشروع أطفال بلا مأوى، ورعاية الأيتام، أو الاسر البديلة، وفى مجال رعاية المسنين، وقطاعات بنك ناصر، وفى مجال محو الأمية وبرنامج تكافل وكرامة الخاص بالمساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاي، وفي مجال مشروعات الأسر المنتجة والتنمية الاجتماعية، وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية، والنيابة الإدارية والنيابة العامة.







4- بعد استيفاء الأوراق والشروط يتمّ توزيع الخريج على وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة.



5- يمنح المكلف بعد انتهائه من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد إتمام أدائه لمدة التكليف بالخدمة العامة وتعتبر مسوغ أساسي من مسوغات التعيين.



