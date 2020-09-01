تصريحات نارية جديدة من محمد عمارة بشأن رحيل نجله عن الأهلي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:24 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أطلق محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق تصريحات نارية جديدة بشأن رحيل نجله عن قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء الفترة الماضية.

وقال عمارة في تصريحات لبرنامج الماتش أنه سعيد برحيل نجله عن الأهلي الفترة الماضية بل وأن نجله أيضا سعيد برحيله مشيرا إلى أنه يتمنى أن بجد فرصة للعب مستقبلا.

وأكد عمارة نجل خالد بيبو مدير قطاع الناشئين ضعيف فنيا ولم يخضع لإختبارات مثل بقية الناشئين في النادي الأهلي.

وأضاف :"أمن الأهلي أصبح يسألني على كارنيه النادي بشكل مستمر وهذا لم يحدث من قبل، واعتبرها مضايقات".

وكشف عمارة أنه تم منع بعض ضيوفي من دخول مقر النادي بالجزيرة وهذا غير أعراف النادي  القديمة.

وأتم عمارة حديثه: "في الفترة الأخيرة أصبحنا غرباء داخل النادي الأهلي لما نتعرض له وهذا لم يحدث من قبل نهائيا".



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