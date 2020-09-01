شريهان توجه رسالة محبة لفيروز بعد زيارة الرئيس الفرنسي للنجمة اللبنانية في منزلها

زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها في منزلها.









وجهت الفنانة شريهان رسالة محبة وتقدير للسيدة فيروز وذلك عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدوعلقت شريهان قائلة: "فيروز الوطن السلام الحياة أنتي ستنهض ماسة العالم من جديد، ستنهض بلادك وتُعلم العالم الدرس مرة أخرى من أول وجديد.وإضافت: "فهذا أنتم" شعب الإرادة والكرامة، الشموخ والإصرار ، الإنتصار والإعمار، أنتم الإبداع والفن والحب، لبنان الحضارة والتقدم وكل ماهو عظيم مبدع جميل وجديد.واختتمت حديثها: حماكي الله ونصر شعبك و وطنك بيروت . دعائي صلاتي قلبي وصوتي معكم ولكم".