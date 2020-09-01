شريهان توجه رسالة محبة لفيروز بعد زيارة الرئيس الفرنسي للنجمة اللبنانية في منزلها
الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:29 ص
لمياء علي
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وجهت الفنانة شريهان رسالة محبة وتقدير للسيدة فيروز وذلك عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها في منزلها.
وعلقت شريهان قائلة: "فيروز الوطن السلام الحياة أنتي ستنهض ماسة العالم من جديد، ستنهض بلادك وتُعلم العالم الدرس مرة أخرى من أول وجديد.
وإضافت: "فهذا أنتم" شعب الإرادة والكرامة، الشموخ والإصرار ، الإنتصار والإعمار، أنتم الإبداع والفن والحب، لبنان الحضارة والتقدم وكل ماهو عظيم مبدع جميل وجديد.
واختتمت حديثها: حماكي الله ونصر شعبك و وطنك بيروت . دعائي صلاتي قلبي وصوتي معكم ولكم".