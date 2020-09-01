شريهان توجه رسالة محبة لفيروز بعد زيارة الرئيس الفرنسي للنجمة اللبنانية في منزلها

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:29 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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وجهت الفنانة شريهان رسالة محبة وتقدير للسيدة فيروز وذلك عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها في منزلها.

وعلقت شريهان قائلة: "فيروز الوطن السلام الحياة أنتي ستنهض ماسة العالم من جديد، ستنهض بلادك وتُعلم العالم الدرس مرة أخرى من أول وجديد.

وإضافت: "فهذا أنتم" شعب الإرادة والكرامة، الشموخ والإصرار ، الإنتصار والإعمار، أنتم الإبداع والفن والحب، لبنان الحضارة والتقدم وكل ماهو عظيم مبدع جميل وجديد.

واختتمت حديثها: حماكي الله ونصر شعبك و وطنك بيروت . دعائي صلاتي قلبي وصوتي معكم ولكم".


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