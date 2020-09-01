تعرف على شخصية أحمد وفيق في مسلسل "شارع 9"









ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أحمد وفيق ورانيا يوسف وهدى الاتربي وأحمد جمال سعيد وحسام فارس وأحمد الدمرداش ونيرمين الفقي ومحمود عبد المغني وياسر علي ماهر، والمسلسل من تأليف حسين مصطفى، ومن إخراج محمد عبد الخالق.

يواصل الفنان أحمد وفيق، تصوير مشاهده في مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "شارع 9" ويشاركه بطولة العمل الفنانة رانيا يوسف.ويجسد أحمد وفيق، خلال أحداث المسلسل شخصية "مهندس ديكور".مسلسل "شارع 9" تدور أحداثه في إطار رومانسي ساسبنس، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 45 حلقة.