كونتي يطلب من إنتر ميلان ضم جيرو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:03 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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طلب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان من إدارة النادي ضم المهاجم الدولي الفرنسي جيرو من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية ايطالية أن كونتي يسعي بقوة للحصول على خدمات جيرو من تشيلسي هذا الصيف لأنه يري انه أفضل مهاجم ليكون بديل النجم البلجيكي لوكاكو.

وأضافت التقارير أن إنتر ميلان مستعد لتقديم عرض بمبلغ 80 مليون يورو هذا الصيف لضم لاعب وسط تشيلسي كانتي بالإضافة إلي المهاجم الدولي الفرنسي جيرو.

واقترب جيرو من الرحيل عن صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف بعد تعاقد النادي مع المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر من صفوف نادي لايبزيج الألماني.

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