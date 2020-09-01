شقيق لاعب الأهلي الراحل:"كان ابن موت"

قال محمود عبد الوهاب، شقيق اللاعب محمد عبدالوهاب، إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، هو الذي يتواصل باستمرار مع والدته منذ رحيل شقيقه منذ أربعة عشر عامًا.



وأضاف "عبدالوهاب"، في لقائه عبر "سكايب"، ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء الاثنين: "كان دايما عند احساس بانه هيموت، وكان على طول بيقول لوالدتي أنا هموت قبلك متزعليش عليا وعودي نفسك على كدة".



وتابع: "كان ابن موت، وكان حلمه اللعب في الأهلي، وبنشكر وسائل الإعلام على أنهم مازالوا متذكرين محمد وحريصين على إحياء ذكرى وفاته حتى بمرور كل هذه السنوات".





والدة اللاعب الراحل: سيد عبدالحفيظ يتواصل معنا

وفي سياق متصل، قالت والدة محمد عبد الوهاب: بأن الكابتن سيد عبدالحفيظ الوحيد الذي يتواصل معي من النادي الأهلي ويزورنا في منزلنا بسنورس، و"تلقيت منذ شهر أتصالا تليفونيا من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى اتصل بى يطمئن على ويسألنى عن أى شئ أريده، فقلت له ربنا يخليك ياكابتن ويبارك فيك وبشكرك على أتصالك".



أضافت: "لدي 3 بنات متزوجات و2 شباب أنهوا تعليمهم المتوسط، وكانوا بيحبوا كرة القدم وبعد وفاة محمد تركوا مجال الكرة، لكن أحمد عمل مدربا للبراعم الصغيرة في أكايمية النادي الأهلي، لكن الكابتن أمير عبد الحميد قام باضطهاده وظل ورائه حتى ترك التدريب، دون أن يعمل خاطر لشقيقه محمد عبدالوهاب رحمة الله عليه، بالرغم من أن وأحمد مدرب متميز وعنده موهبة ويخرج من تحت يديه فى التدريب براعم متميزه،بشهادة المدربين الذى سبقوا الكابتن أمير عبد الحميد والذى عمل معهم أحمد ورفضت أن أشتكي ما حدث من الكابتن أمير عبد الحميد للكابتن الخطيب نظرا لأنها أول مكالمة له".



وتابعت: أقول للنادي الأهلي ماتنساش محمد وخلى دائما صورته وأسمه في النادي، وأسمه وصورته يظلان على الصالة التي أطلقوا أسمه عليها"، مضيفة: "النادي الأهلي لم يقصر معنا في أي شئ، وأعطانا حقوقنا كاملة والحمد لله، ولو النادي الأهلي يرى أن أحمد نجلى هيفيدهم في التدريب، وقمت بأداء فريضة الحج للمرحوم محمد عبد الوهاب في العام الذي توفى فيه، وأمنيتي أن أحج بيت الله الحرام بأذن الله تعالى، لما ربنا ييسرها معايا".



وتابعت: "بصراحة محمد لن انساه ولا ثانية وعايش معي في خاطرى ووجداني على طول، وأجلس أفكر مع نفسى كأنه موجود، ووأقوم بزيارة قبر محمد يوميا، عقب وفاته، وأسرتي وجيرانى غضبوا مني بسبب الذهاب إلى المقابر يوميا حرصا على صحتى،والآن أقوم بزيارة قبر محمد أسبوعيا".



وأردفت: "بالنسبة محافظ الفيوم الأسبق أخطرنا بأنهم أطلقوا أسم المرحوم محمد عبد الوهاب على الشارع الذي أقيم به، وعلمت أنهم وضعوا لافتة فقط دون صدور أي قرار من المجلس التنفيذي للمحافظة، وأطالب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بإطلاق أسم المرحوم محمد عبد الوهاب على الشارع الذي نقيم فيه رسميا".



وأشارت إلى أن نجلها الراحل يمثل لها "الدنيا كلها"، معقبة: "أبتدت الحياة مع محمد وأنتهت الدنيا معاه بعد وفاته، ومحمد مايتنسيش، وأقول لأمهات شهداء مصر الصبر ويدخلوا جميعا الجنة. وأخشى من زيارتي للنادي الأهلي خوفا من التعب"، مضيفة: "لم نستطع عمل أي ذكري لمحمد عبد الوهاب، لأننا لن نستطيع كبت مشاعرنا من الحزن، وقمنا بعمل حفل زفاف لزواج أحمد شقيق محمد عبد الوهاب، فأنقلب الفرح إلى مأتم وبكاء، وحملنا صوره في الفرح".







وأخر دعاء توجهت به والدة محمد عبدالوهاب: "الله يرحمك ويسامحك ويجعلك فى جنات النعيم مع النبيين والصديقيين".