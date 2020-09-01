هكذا علقت أحلام على منح ماكرون فيروز وسام جوقة الشرف

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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علقت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ على منح الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ النجمة ​فيروز​ وسام جوقة الشرف، حيث نشرت صورة لفيروز على صفحتها الخاصة لتناول هذا الحدث.

وقالت أحلام:  "مُنحت الكبيره فيروز اليوم وسام جوقه الشرف وهو ارفع وسام فرنسي كيف لا وهي الوسام بحد ذاتها".

وأضافت: "زياره الرئيس الفرنسي ماكرون للكبيره فيروز دليل على ان فيروز هي كبيره لبنان وارزته الشامخه للابدوتقدير فيروز هو تقدير للفن والفنانين والوطن العربي بأسره فلتحيا لبنان ولتحيا فيروز".

وقد نالت تغريدة أحلام إعجاب عدد كبير من المتابعين والذين وافقوها الرأي فيما كتبته.

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