ترامب يهاجم "بايدن": يخاف من اليسار كأنهم مافيا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:52 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
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شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما شديدا على منافسه في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، واتهمه بأنه يتعامل مع من وصفهم بـ"مافيا" من اليساريين.

وقال "ترامب": بايدن يتهاون مع اليسار المتطرف ويتعامل معهم على أنهم مافيا يخاف من غضبهم فيعطيهم ما يريدون، ويكذب عندما قال أن المتظاهرين كانوا متظاهرين سلميين في بورتلاند وشيكاغو".

وتابع الرئيس الأمريكي: "سلميين بحق وكانت النيران تشتعل ورائهم".

ولفت إلى أن منافسه فشل في إدانة أنتيفا والنهب خلال الاحتجاجات في خطابه في وقت سابق اليوم.

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