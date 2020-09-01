الإبراشى يعلن انضمام نجوى إبراهيم للتليفزيون المصرى

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:32 ص
الإبراشي ونجوى إبراهيم
الإبراشي ونجوى إبراهيم
كـسـاب أحـمـد
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كشف الإعلامي وائل الإبراشي، عن انضمام الإعلامية نجوى إبراهيم للتليفزيون المصري، مردفًا: "يشرفنا بشكل كبير تكوني معانا من يوم 15 بشكل منتظم"، وذلك خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية.

وعلقت الإعلامية نجوى إبراهيم خلال مداخلة هاتفية: "متحمسة جدا إني أكون معاك ابتداء من يوم 15".

وفي وقت سابق، كان هناك موقفا طريفا للإعلامية نجوى إبراهيم، مع الإبراشي، حيث طلبت منه "العيدية"،  على الهواء خلال مشاركتها له تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر التليفزيون المصري، الأمر الذي دفع مقدم البرنامج إلى إخراج 50 جنيها وتقديمها للإعلامية القديرة.

وقال "الإبراشي": "نجوى إبراهيم تستحق ما لا يقدر بمال وهذه العيدية هى رمزية"، فعلقت الإعلامية القديرة قائلة: "بتمشى فى الشارع بكام يعنى معاك كام يا وائل في جيبك"، فرد "الإبراشي" بـ3 آلاف، فعلقت ضاحكة: "3 آلاف وبتديني 50 جنيه".. فرد "الإبراشي": "لأن فيه ناس كتير".


هذا وكشفت الإعلامية نجوى إبراهيم، خلال تصريحات إعلامية سابقة، عن الراتب الذي كانت تتلقاه نظير علمها في التليفزيون المصري، وهى فى أوج شهرتها، وتابعت:"أنا كنت مميزة شوية فكان راتبي 50 جنيه.. والباقي كان بيأخد 40 جنيه في الشهر.. وبقلظ كان بياخد 5 جنيهات".


وأضافت نجوى إبراهيم،، أنها تعتز بمهنتها كـ"مذيعة"، مشيرة إلى أنها ترفض لقب إعلامية، كونه مطاط بعض الشئ، وتابعت:"أنا مهنتي مذيعة لأن الإعلامية كلمة مفتوحة أوى..ودى مهنة محترمة جدًا..أنا كنت بأخد 50 جنيه لأنى كنت مميزة وبقلظ راتبه 5 جنيهات".


وكشفت نجوى إبراهيم، عن أن "بقلظ"، عندما اشتكى لها قلة راتبة وعدته أنها سوف تسعى لرفعه إلى 50 جنيهًا، وتابعت:"وهو ما حدث بالفعل"، مشيرة إلى أن المذيعات والمذيعين، كانوا لا يلقون بالًا للعائد المادي، بقدر العائد الأدبي والمعنوي والاجتماعي.

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