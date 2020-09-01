طلعت يوسف يرد على أنباء رحيله عن الاتحاد السكندري

رد طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري على الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة حول احتمالية رحيله عن تدريب الفريق الفترة المقبلة، كما حرص على التعليق على فوز الفريق على الإسماعيلي.





وقال طلعت يوسف خلال مداخلة هاتفيه لبرنامج الماتش: "نعاني بسبب الكثير من الغيابات في الاتحاد السكندري، لعبت أمام الإسماعيلي اليوم بدون 7 من اللاعبين الأساسيين".





وتابع: "لاعبو الاتحاد نفذوا أكثر من 80% من تعليماتي وهذا سبب الفوز على الإسماعيلي".





وأضاف: "الإسماعيلي يندفع هجوميا في الـ 20 دقيقة الأولى من المباراة واعتمدت على سرعات لاعبي الاتحاد لمباغتة الفريق اليوم".





وواصل: "الهدفين في بداية المباراة منحوا الثقة للاعبي الاتحاد، وعماد السيد مميز خلال الفترة الأخيرة ويملك الكثير من الخبرات".





وعن حقيقة رحيله عن الفريق قال: ل"ا ألتفت لما يتردد على مواقع التواصل الإجتماعي وغير متابع، إدارة الفريق تعلم الجهد المبذول، وإذا شعرت خلال وجودي في أي مكان بعدم رغبة المتواجدين في وجودي سأرحل من نفسي".





واختتم حديثه معلقا على تحويله للجنة الانضباط: "لا أعلم عنها شيئا، تفاجئت بتصريحات على لساني لم أصرح بها من الأساس".