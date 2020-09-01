أحمد سامي عقب توليه تدريب طنطا: هدفي إعادة الفريق للطريق الصحيح

علق أحمد سامي المدير الفني الجديد لنادي طنطا على توليه مهمة تدريب الفريق بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية مؤكدا على سعادته بهذا القرار.





وكان نادي طنطا قد أعلن صباح اليوم الإثنين 31 أغسطس تولي أحمد سامي مهمة تدريب الفريق رسميا خلفا لمحمد صلاح الذي أعتذر عن استكمال المهمة.





وقال سامي خلال مداخلة هاتفيه لبرنامج الماتش: "نسعى لإعادة طنطا إلى وضعها الطبيعي بالدوري، سوف أخوض أول مران مع الفريق غدا الثلاثاء، وأعلم الكثير عن الفريق"





وتابع: "جميع المباريات صعبة وهدفي إسعاد جماهير طنطا وأسعى لإستعادة الكرة الجماعية"





واختتم أحمد سامي تصريحاته قائلاً: نواجه ضغط كبير في المباريات بالدوري المصري وأركز على العامل الذهني للاعبين بشكل كبير".











