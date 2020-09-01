طالب يحصل على هدية نجاح ربع مليون جنيه

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:32 ص
يوسف جمال
يوسف جمال
شيماء حسن
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كشف يوسف جمال، طالب بالدبلوم الفني، تفاصيل أكبر هدية حصل عليها من خاله وهو مبلغ مالي يصل إلى ربع مليون جنيه من خاله بعد نجاحه في الدبلوم الفني وحصوله على 68%.

وقال "جمال" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "علاقتي بخالي تخليه يعمل معايا أكثر من كده، ومش أول مرة يبعتلي هدايا".

وأضاف الطالب: "هذا المبلغ هيساعدني على تحقيق حلمي وشراء العربية اللي بحلم بيها علشان تحقيق حلمي الأكبر في التمثيل".

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