"الإبراشي": الأوقاف تتكفل بمصروفات الطالبة "آية" في كلية الطب

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:31 ص
الطالبة آية وأسرتها
الطالبة آية وأسرتها
كـسـاب أحـمـد
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أعلن الإعلامي وائل الإبراشى، عن تكفل وزارة الأوقاف بمصروفات آية طه حسين محمود، الطالبة المكافحة، في كلية الطب، بعدما طالبت بتخفيض المصروفات المالية ليها بكلية الطب، حتى تتمكن أسرتها من الإنفاق عليها.

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استجاب أيضًا إلى مطالب الطالبة المكافحة وأنه سيحدد موعد للقائها.

وكانت آية طه حسين محمود، الطالبة المكافحة، قد قالت إنها كانت تعمل مع والدتها في بيع الأحذية من أجل مساعدتها في الإنفاق على الأسرة، بالإضافة إلى توفير نفقة التعليم لها، وتابعت: "كنت بنظم وقتي بين شغلي على الفرش مع أمي وما بين المذاكرة والذهاب إلى المدرسة حتى حصلت اليوم على ورقة الترشيح لطب الإسكندرية".

وأضافت "آية طه حسين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن والدها أجرى عملية جراحية لاستئصال ورم في المخ، قبل عشرين عامًا، ولكنه لم يستطع العمل منذ ذلك الوقت بسبب الآثار السلبية للعملية، وتابعت: "والدي مريض منذ 20 عامًا وعمل العملية وأنا كان عمري ووقتها 40 يومًا".

ولفتت "آية طه حسين"، عدم قدرة والدها على العمل دفع والدتها لاستكمال العمل على "فرش الأحذية"، الذي كان يعمل عليه قبل مرضه، وتابعت: "والدي كان يجهش بالبكاء من شدة الألم وذلك كان يحزنني ويدفعني إلى مساعدته ومساعدة الأسرة حتى أحقق هدفي في التعليم من أجل إسعادهم ومساعدتهم في الحياة العملية".

وطالبت "آية طه حسين"، بتخفيض المصروفات المالية لكلية الطب، حتى تتمكن أسرتها من الإنفاق عليها.

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