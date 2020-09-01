ميدو يهاجم إدارة الإسماعيلي.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:25 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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عنف أحمد حسام ميدو، مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، بعدما منع حسني عبد ربه نجم الدراويش السابق، من متابعة لقاء القلعة الصفراء أمام الاتحاد السكندري مساء أمس، الذي أقيم على استاد الإسماعيلية.



وكشف ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "كل ما حدث مع حسني عبد ربه لا يصح، كيف تمنع رمز وجزء من تاريخ النادي من الدخول لمتابعة فريقه ومساندته من المدرجات".



 وأضاف:" مهما كانت الخلافات القائمة بين الطرفين، ما حدث يعتبر بمثابة إهانة لرموز من رموز القلعة الصفراء، ولا يجوز فعل هذا، ما يُطلق عليه إذا خاصم فجر فكان يجب أن يتم احتواء حسني مهما كانت الخلافات نظرا لتاريخه العريق مع الفريق".




وأكمل:"هناك العديد من الأندية أصبحت تهين رموزها بشكل ملحوظ ولولا هؤلاء اللاعبين لن تصنع الأندية تاريخها".


واختتم:"أين كانت الخلافات يجب عليكم احترام رموز الفريق، ولو كنت مكان حسني كنت سأرفض الخروج من المدرج أنا أساند فريقي وأنا رمز من رموز النادي.. حسني صعبان عليه نفسه وعايز يبكي وسيكون هناك حلقة غدا في برنامج أوضة اللبس لتدعيمهُ".

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