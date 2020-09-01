شاهد.. تامر أمين عن اعتداء سيدة على ضابط شرطة: "فيديو مستفز جدا"

قال الإعلامي تامر أمين، تعليقا على اعتداء سيدة على ضابط شرطة، إنه "فيديو مستفز جدا، وتجاوز غير مقبول، ولا يقبله أي إنسان خاصة أنها سيدة محترمة التي من المفترض أن تتمتع بضبط النفس والحياء والعفة، كما أنها عضو من هيئة النيابة الإدارية".



ووجه "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، أمس الاثنين، حديثه للمواطنين قائلًا: اطمئنوا القانون سيأخذ مجراه والسبب الشعب الذي نشر الواقعة، وحولها إلى قضية رأى عام يصعب التلاعب فيها، مشيرا إلى أن السيدة تتمتع بحصانة نظرا لعملها في النيابة الإدارية ولكن تسقط هذه الحصانة إذا كانت الواقعة "تلبس".



وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد مهران، المحامي، تعليقا على الواقعة إن "هذا المشهد معيب في حق القضاء الإداري من جهة، وفي حق وزارة الداخلية من جهة أخرى"، لافتَا إلى أن مسؤولية هذا الخطأ تقع على الطرفين.



ولفت إلى أن الضابط ليس من حقه القبض عليها أو تفتيشها إلا من خلال الشرطة النسائية، معقبًا: "المستشارة غلطانة إنها قامت بسب الضابط، ولكن الضابط أخطأ بسبب طريقة تعامله معها، خاصة بعدما علم أنها مستشارة"



وأشار إلى الضابط قام بمنعها من الخروج من المحكمة، عدما أخبرته المستشارة بأنها ستقوم بتقدم شكوى فيه في الأمم المتحدة.



وأمرت نيابة النزهة برئاسة معتز زكريا، بإخلاء سبيل المتهمة التي ظهرت قي فيديو التعدي على ضابط شرطة في محكمة مصر الجديدة، بكفالة 2000 جنيه.



ووجهت النيابة تهمة التعدي على موظف عام أثناء تأدية واجبه.



وانتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم، يعمل حرس في محكمة مصر الجديدة، وسيدة ادعت أنها مستشارة بالأمم المتحدة، قبل أن تعتدي السيدة على الضابط وتخلع "الكتافات" الخاصة به، وتقوم بسبه.

