التعليم العالي: "الطالب يبحث الآن عن الكليات المهنية"
الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
شيماء حسن
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قال حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الجامعات الأهلية ستكون إضافة للتعليم الجامعي، مؤكدًا على جهود الدولة التي بذلتها في إنشاء الجامعات والكليات الجديدة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف "عبدالغفار"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه تم إنشاء كليات جديدة تتوافق مع إستراتيجية الدولة وسوق العمل.
وتابع "الطالب الآن أصبح لا يبحث عن كليات القمة التقليدية، ولكنه يبحث عن الكليات المهنية أكثر من الأكاديمية والنظرية"، مضيفا أن "هناك تغيير في الوعي الجمعي للطلبة، حيث أصبحوا يبحثون بشكل أساسي على الكليات التي يمكن أن يطبق فيها ما تعلمه تطبيقًا لمبدأ من التعليم إلى التوظيف وسوق العمل".
وفي سياق متصل قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جميع العلماء المصريين وجهوا رسالة بأنهم راغبين في أن يكونوا جزء من نجاح الدولة في مجال التعليم.
وتابع "عبدالغفار"، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم: أنشأنا 3 جامعات تكنولوجيا في القاهرة الجديدة وبني سويف وقويسنا.
وأضاف وزير التعليم العالي: "هناك توسع في الجامعات الحكومية، مضيفا: القيادة السياسية ساعدتنا في التوسع بالجامعات الأهلية والتكنولوجية".
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الاستمرار في تلقي طلبات الحصول على منحة نيوتن مشرفة للدكتوراه، والممولة من جانب المجلس الثقافي البريطاني والإدارة المركزية للبعثات، كجزء من الإعلان الموحد للبعثات لعام 2020-2021.
ويمكن للراغبين في الحصول على المنحة التقديم من خلال موقع الإدارة المركزية للبعثات، على أن يكون آخر موعد لتقديم طلبات الحصول على المنحة يوم 1 أكتوبر.
وسيقوم المجلس الثقافي البريطاني بإقامة جلسة تعريفية يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر الساعة 1:00 ظهرًا، لتوضيح المزيد من المعلومات حول المنحة وشروطها، كما سيتم تخصيص فقرة لطرح الأسئلة على المسئولين عن إدارة المنحة مباشرة.
وللمشاركة في الجلسة التعريفية، يرجى إرسال الاسم قبل موعد الجلسة بيومين على الأقل، وذلك على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
وللحصول على مزيد من التفاصيل عن منحة نيوتن مشرفة، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس الثقافي البريطاني، وللاطلاع على الإعلان الموحد للبعثات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للبعثات.
وأضاف "عبدالغفار"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه تم إنشاء كليات جديدة تتوافق مع إستراتيجية الدولة وسوق العمل.
وتابع "الطالب الآن أصبح لا يبحث عن كليات القمة التقليدية، ولكنه يبحث عن الكليات المهنية أكثر من الأكاديمية والنظرية"، مضيفا أن "هناك تغيير في الوعي الجمعي للطلبة، حيث أصبحوا يبحثون بشكل أساسي على الكليات التي يمكن أن يطبق فيها ما تعلمه تطبيقًا لمبدأ من التعليم إلى التوظيف وسوق العمل".
وفي سياق متصل قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جميع العلماء المصريين وجهوا رسالة بأنهم راغبين في أن يكونوا جزء من نجاح الدولة في مجال التعليم.
وتابع "عبدالغفار"، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم: أنشأنا 3 جامعات تكنولوجيا في القاهرة الجديدة وبني سويف وقويسنا.
وأضاف وزير التعليم العالي: "هناك توسع في الجامعات الحكومية، مضيفا: القيادة السياسية ساعدتنا في التوسع بالجامعات الأهلية والتكنولوجية".
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الاستمرار في تلقي طلبات الحصول على منحة نيوتن مشرفة للدكتوراه، والممولة من جانب المجلس الثقافي البريطاني والإدارة المركزية للبعثات، كجزء من الإعلان الموحد للبعثات لعام 2020-2021.
ويمكن للراغبين في الحصول على المنحة التقديم من خلال موقع الإدارة المركزية للبعثات، على أن يكون آخر موعد لتقديم طلبات الحصول على المنحة يوم 1 أكتوبر.
وسيقوم المجلس الثقافي البريطاني بإقامة جلسة تعريفية يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر الساعة 1:00 ظهرًا، لتوضيح المزيد من المعلومات حول المنحة وشروطها، كما سيتم تخصيص فقرة لطرح الأسئلة على المسئولين عن إدارة المنحة مباشرة.
وللمشاركة في الجلسة التعريفية، يرجى إرسال الاسم قبل موعد الجلسة بيومين على الأقل، وذلك على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
وللحصول على مزيد من التفاصيل عن منحة نيوتن مشرفة، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس الثقافي البريطاني، وللاطلاع على الإعلان الموحد للبعثات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للبعثات.
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