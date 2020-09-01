ابن الشاويش عطية: "والدي مات قهرا بسبب إسماعيل ياسين"

قال فتحي ابن الفنان الراحل رياض القصبجي، إن الفنان الراحل فريد شوقي كان أكثر الأصدقاء المقربين له.









وأضاف في تصريحات إعلامية: "قبل ما يموت والدي جاله الشلل وتعب في فيلم "أبو أحمد" مشيرًا إلى أن فريد شوقي، من وقف بجانبه في مرضه.





وتابع: "لما تعب فضل يعيط لفريد شوقي ويقول له اسماعيل يس مجاش لحد دلوقتي!"، مشيرًا إلى أن الراحل إسماعيل ياسين، لم يقم بزيارته وهو مريض ولم يحضر جنازته.



