"الإسكان": أنفقنا 120 مليار جنيه على المرافق خلال 6 سنوات

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قال المهندس طارق رفاعي، مساعد وزير الإسكان لشئون المرافق، إن تكلفة توصيل الصرف الصحي للقرية الواحدة تتراوح من 40 إلى 50 مليون جنيه، منوها بأن الدولة أنففت أكثر من 120 مليار في 6 سنوات على قطاع المرافق.



وأشار "رفاعي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أن البناء خارج الحيز العمراني يقلل من نسبة تغطية المياه والصرف الصحي، حيث هناك وحدات سكنية تنشأ عقب تنفيذ شبكات المياه.



وفي سياق منفصل، قال المهندس طارق رفاعي، مساعد وزير الإسكان لشئون المرافق، إن الصرف الصحي هو التحدي الأكبر، منوها بأن 50% من عدد السكان كانوا مخدومين بالصرف الصحي في 2014.



وأشار "رفاعي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أن 96% من سكان المدن لديهم خدمة الصرف الصحي حاليا، وفي خلال عام ونصف على الأكثر ستكون كافة المدن المصرية لديها خدمة الصرف الصحي.



وأضاف مساعد وزير الإسكان لشئون المرافق، أن 12% من سكان القرى في 2014 كان لديهم صرف صحي، بينما وصلت نسبة التغطية خلال 6 سنوات إلى 37.5%.

