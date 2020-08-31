المقاصة يستنكر مفاوضات المصري مع إيهاب جلال ويتمسك بمدربه

















أعرب وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة عن استيائه من اتصالات مسؤولي النادي المصري البورسعيدي مع إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالمقاصة ، من اجل التعاقد معه ليتولي تدريب فريق المصري.

وأكد هويدي على أن النادي المصري قلعة رياضية عريقة وينتمي الي مدينة بورسعيد الباسلة التي يعشقها كل المصري ولكن ما فعله مسئولي النادي المصري مرفوض لانه يخالف مبادئ النادي المصري العريق وشعب بورسعيد خاصة ان الاتصال بمدرب المقاصة يعتبر تعديا على حقوق نادي المقاصة ويخالف الأعراف الرياضية ويسيئ لصورة النادي العريق.





وأضاف هويدي أن المقاصة متمسك بمديره الفني إيهاب جلال وفقا للتعاقد الممتد لنهاية الموسم، مؤكدا على ثقته في الجهاز الفني والاحترام المتبادل بين مجلس المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام وبين ايهاب جلال والعلاقات الطيبة المتبادلة، ويثق مجلس المقاصة في احترام المدرب لتعاقده واحترامه لجماهير الفريق.