خبير: مصر لديها احتياطي كبير من مصل الإنفلونزا الموسمية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
مصطفى المحمدي
مصطفى المحمدي
شيماء حسن
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قال مصطفى المحمدي، الخبير في مجال الأمصال واللقاحات، إن مصل الإنفلونزا الموسمية يكتسب أهمية خاصة هذا العام خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا على حرص الدولة على استقدام كميات كبيرة من اللقاحات.

وأضاف "المحمدي"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك احتياطي كبير من الأمصال لمواجهة الإنفلونزا الموسمية، مشيرًا إلى أن الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأطقم الطبية هم الفئات ذات الأولوية الأولى بالحصول على اللقاح.

وأشار الخبير في مجال الأمصال واللقاحات، إلى أن مصل الإنفلونزا الموسمية تمنح مناعة لجسم الإنسان خاصة في ظل هذا الوباء العالمي المتعارف عليه أنه فيروس يهاجم الجهاز التنفسي.

آخر تطورات فيروس كورونا
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72929 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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