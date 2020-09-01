"الإسكان": توفير الصرف الصحي لـ100% من سكان المدن خلال عام ونصف

قال المهندس طارق رفاعي، مساعد وزير الإسكان لشئون المرافق، إن الصرف الصحي هو التحدي الأكبر، منوها بأن 50% من عدد السكان كانوا مخدومين بالصرف الصحي في 2014.



وأشار "رفاعي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أن 96% من سكان المدن لديهم خدمة الصرف الصحي حاليا، وفي خلال عام ونصف على الأكثر ستكون كافة المدن المصرية لديها خدمة الصرف الصحي.



وأضاف مساعد وزير الإسكان لشئون المرافق، أن 12% من سكان القرى في 2014 كان لديهم صرف صحي، بينما وصلت نسبة التغطية خلال 6 سنوات إلى 37.5%



وفي سياق متصل تجدر الإشارة إلى أن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط وباقي أجهزة الوزارة تتابع خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس وتقوم كافة أجهزة الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة لحالة الفيضان والأمطار بمنابع النيل وأيضًا حجم المياه الواردة للتعامل معها.



ووجه الدكتور عبدالعاطي، إلى أن اللجنة العليا لمتابعة إيراد النهر في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل الفيضان لهذا العام.​



