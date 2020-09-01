أحمد صبرى غباشي يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل دوره في "لؤلؤ" مع أحمد زاهر

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أعرب الفنان أحمد صبرى غباشي عن سعادته الشديدة بالمشاركة في مسلسل"لؤلؤ"، الذى من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.





وقال أحمد صبرى في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، إنه يجسد دور شاب يدعى "أمير"، مسؤل عن حملة إعلانية للفنانة نرمين الفقى، مشيراً إلى أنه بدأ تصوير أولي مشاهده في العمل.



يذكر أن مسلسل لؤلؤ يضم كوكبة من النجوم وهم "مى عمر، نيرمين الفقي، نجلاء بدر، أحمد زاهر، إدوارد، ملك أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، سلوي عثمان"، ومن إخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي".