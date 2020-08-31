المدير الفني للنوبة يضع برنامج تأهيلي مكثف للاعبيه بالقسم الثالث

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:42 م
بوابة الفجر
محمود ابو الليل
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وضع أيمن حسين، المدير الفنى لفريق النوبة، برنامج تأهيلى مكثف للاعبين الفترة القادمة حتى يعود جميع الاعبين لمستواهم قبل خوض المباريات المتبقية من مسابقة دوري القسم الثالث بمجموعة القناة.

وقال " حسين " ، امامنا مباراة هام جدا أمام فريق بورتو السخنة، الذى تعتبر بست نقاط وعندما نحقيق فيها الفوز نقترب من الصعود المدير الفني للنوبة يضع برنامج تأهيلي مكثف للاعبيه بالقسم الثالث
إلى دوري الممتاز ب.

وتوجه " المدير الفني " ، بالشكر لمجلس الادارة برئاسة أحمد النوبي و عمرو عبد الرازق، راعى الفريق، وأحمد بنه مدير الكورة ، على جهدهم المستمر مع الجهاز الفنى و اللاعبين، كما تم عمل لائحه خاصه و مكافآت كبيرة في حالة الفوز بالثلاث مباريات المتبقية من المسابقة والذى تحدد الفريق الصاعد القسم الثانى.

ويخضع لاعبو النوبة والجهاز الفنى للفريق، لإجراء المسحة الطبية للكشف عن كورونا الخميس المقبل، استعداداً لاستئناف الدورى بعد العودة من فترة التوقف الطويلة من شهر مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

والجدير بالذكر، أن فريق النوبة يحتل المركز الثالث برصيد 49 نقطة، و يواجه فريق بورتو السخنة صاحب صدارة المجموعة برصيد 52 نقطة، في مباراة الفائز يقترب من الصعود.

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مسحة طبية جهاز فني النوبة

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