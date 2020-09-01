محافظ الإسكندرية: هدية بـ9 مليارات جنيه من السيسي للأهالي (فيديو)

قال محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المشروعات القومية الكبرى والصادرة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي مشروعات عظيمة لم تحدث في تاريخ محافظة الإسكندرية الحديث.



وأضاف "الشريف"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، في برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، أن مشروع بشاير الخير 3 وهو من المشروعات العملاقة في محافظة الإسكندرية والتى افتتحها الرئيس مؤخرًا بتكلفة 3 مليارات و150 ألف جنيه، والذي يوفر 10 آلاف وحدة سكنية للمصريين الفقراء ومحدودي الدخل ومجهزة بشكل متكامل.



وتابع محافظ الإسكندرية: "مشروع بشاير الخير 3 يعمل على نقل أهالي الإسكندرية المتواجدين في العشوائيات ونقلهم إلى وحدات سكنية حديثة بها جميع المرافق ومجهزة بشكل كامل تليق بالشعب المصري"، مشيرًا إلى أن تمليك هذه الوحدات بشكل مبسط وسهل للغاية وغير مكلف يقدر عليه العامل الفقير ومن يسكن فى العشوائيات.



وأوضح محافظ الإسكندرية: "انتهينا من مشروع بشاير الخير 1، و2، 3 ونقوم بتجهيز بشاير الخير 4 و5 بتكلفة تقدر بـ9 مليارات جنيه هدية من الرئيس ألسيسي لأهالي الإسكندرية ومن يسكن في العشوائيات وبتكلفة بسيطة جدا كي يحيا المواطن بحياة كريمة تليق بالمصريين".



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كشف محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، عن إجراءات المحافظة للتصدي لمخالفات البناء، قائلًا إن الإسكندرية المحافظة الثانية لمصر والبحر وكورنيش البحر ليس ملك لأهالي إسكندرية فقط ولكنه ملك لكل المصريين، وهذا كان الدافع الذي جعلني أعرف أن البحر محجوب عن أهالي إسكندرية والمصريين بشكل عام لوجود مخالفات كثيرة على الكورنيش مما كان يحجب البحر عن المصريين بشكل عام.



وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال لقاء خاص مع الإعلامي هانى عبد الرحيم، في برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، أن إزالة هذه المخالفات حق عليه وبداية لممارسة المصريين لحقوقهم والاستمتاع بكورنيش بحر إسكندرية، والاستمتاع برؤية البحر.



وتابع: "بدأت الإصلاح لكورنيش بحر إسكندرية من بداية المنتزة وحتى منطقة الأنفوشي والتي تقدر بـ16 كليو متر كي أستطيع معرفة موانع حجب البحر وإزالة كل المعوقات والمخالفات التي تحجب الرؤية عن المصريين للاستمتاع بجمال بحر إسكندرية".



واستطرد محافظ الإسكندرية قائلًا: "كان لازم أمشي على رجلي ومعي كل المسئولين بمحافظة الإسكندرية كلها بطول الكورنيش لرؤية البحر وإزالة جميع المخالفات جميعًا فورًا واستغرق الموضوع شهر ونصف لإزالة جميع المخالفات من على كورنيش بحر إسكندرية".

