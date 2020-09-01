أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-9-2020.. المعدن الأصفر يفقد 15 جنيه في أغسطس

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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حققت أسعار الذهب خسائر شهرية بنهاية تعاملات أغسطس ليفقد سعر جرام الذهب نحو 15 جنيهًا، ليستقر سعر المعدن الأصفر في بداية تعاملات شهر سبتمبر اليوم الثلاثاء، وجاءت الأسعار في مصر اليوم على النحو التالي:


أسعار الذهب اليوم

عيار ١٨ : 741.40
عيار ٢١ : 865
عيار ٢٤ : 988.55
الجنيه الذهب : 6920

أسعار الذهب العالمي

استطاعت أسعار الذهب تقليص الخسائر الشهرية بعد أن تحولت للارتفاع بنهاية التعاملات أمس الإثنين، مع خسائر الدولار والأسهم الأمريكية .


وارتفع المعدن الأصفر مع خسائر تتجاوز 200 نقطة لمؤشر "داو جونز" الصناعي خلال التعاملات.

كما تلقى الذهب الدعم من نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديدالذي يشير إلى أن معدلات الفائدة ستظل بالقرب من الصفر لفترة طويلة.


وسجل المعدن الأصفر خسائر بنحو 0.4 بالمائة في شهر أغسطس الجاري، هى الأولى في 5 أشهر.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر  بنحو 0.2 بالمائة إلى 1978.60 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع  سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بأكثر من 0.3 بالمائة إلى 1971.39 دولار للأوقية.


وفي تلك الأثناء، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 92.131.

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