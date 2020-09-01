مستشار الرئيس يكشف خبرا سارا عن بروتوكول علاج كورونا

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن عقار ريمديسفير يستخدم في الحالات الحرجة والشديدة المصابة بفيروس كورونا وهي الحالات التي يتم علاجها غالبًا في المستشفيات.



وأكد تاج الدين في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين، على فعالية البروتوكول المصري في علاج أعراض فيروس كورونا وإثبات نجاحه بصورة كبيرة.



كانت دراسات حديثة، أكدت أن عقار ريمديسفير قلل من معدلات الوفيات بالفيروس إلى أقل من 2% من المرضي.





آخر تطورات فيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72929 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

