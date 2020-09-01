مستشار الرئيس يكشف خبرا سارا عن بروتوكول علاج كورونا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:16 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
شيماء حسن
Advertisements
قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن عقار ريمديسفير يستخدم في الحالات الحرجة والشديدة المصابة بفيروس كورونا وهي الحالات التي يتم علاجها غالبًا في المستشفيات.

وأكد تاج الدين في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين، على فعالية البروتوكول المصري في علاج أعراض فيروس كورونا وإثبات نجاحه بصورة كبيرة.

كانت دراسات حديثة، أكدت أن عقار ريمديسفير قلل من معدلات الوفيات بالفيروس إلى أقل من 2% من المرضي.

آخر تطورات فيروس كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72929 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشار الصحة كورونا بوابة الفجر بروتكول كورونا الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يوم

الزمالك يفاوض صفقة مرعبة

منذ حوالي 4 ساعات

شادي محمد يفاجئ الخطيب بتصريح جديد

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على عرض مانشستر سيتي الجديد لضم ميسي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

ابن الشاويش عطية: "والدي مات قهرا بسبب إسماعيل ياسين"

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

منذ أقل من ساعتين

تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

تمهيدًا للرحيل إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد سعر ماني

منذ حوالي 12 ساعة

مخطط جديد من رئيس برشلونة لحل أزمة ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

بعد العودة من الإيقاف.. تعرف على موعد المشاركة الأولى لكهربا مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس للصحة يعلن مفاجأة بشأن المتعافين من كورونا (فيديو)

"مرض مزمن".. مفاجأة صادمة عن فيروس كورونا (فيديو)

مستشار الرئيس يكشف موعد انخفاض أعداد مصابين كورونا

عاجل.. شركة مصرية تبدأ تصنيع عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

الشركة المصنعة لـ"ريمديسفير": تبرعنا بـ 1100 جرعة (فيديو)

عاجل.. تفاصيل جديدة بشأن عقار "ريمديسيفير" لمواجهة كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:49 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

04:34 ص

تعرف على عرض مانشستر سيتي الجديد لضم ميسي

04:02 ص

نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

02:46 ص

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب