الإسكان: 98.7% من سكان الجمهورية لديهم مياه شرب

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:29 ص
هدى عبدالرازق
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قال المهندس طارق رفاعي، مساعد وزير الإسكان لشئون المرافق، إن نسبة تغطية المياه في 2014 كانت 97%، منوها بأن 98.7% من سكان الجمهورية لديهم مياه شرب في 2020.

وأشار "رفاعي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن مخالفات البناء تضر بالبنية التحتية، وتؤثر على الخدمات المقدمة للسكان، منوها بأن مشاكل قطاع المياه مسيطر عليها، ومثل المشاكل الموجودة على مسوى العالم.

على صعيد آخر، قال المهندس طارق رفاعي، مساعد وزير الإسكان لشئون المرافق، إن القيادة السياسية وجهت بالاستفادة من كل قطرة مياه.

وأشار "رفاعي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أنهم اتخذوا عدة محاور لتعزيز موارد المياه والاستفادة منها، موضحا أنهم عملوا على زيادة محطات معالجة المياه خاصة في المحافظات الساحلية.

وأضاف مساعد وزير الإسكان لشئون المرافق، أنهم يعملون على إنشاء محطات معالجة مياه ثنائية وثلاثية، حيث يوجد نح 205 محطة معالجة مياه ثنائية وثلاثية على مستوى الجمهورية.

وفي سياق آخر، يتابع مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط وباقي أجهزة الوزارة خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس وتقوم كافة أجهزة الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة لحالة الفيضان والأمطار بمنابع النيل وأيضًا حجم المياه الواردة للتعامل معها.

ووجه الدكتور عبدالعاطي، إلى أن اللجنة العليا لمتابعة إيراد النهر في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل الفيضان لهذا العام.​

وفي سياق آخر، استعرضت لجنة تنظيم إيراد النهر موقف فيضان النيل، والإجراءات التي يتخذها كلًا من قطاع شئون مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة، من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، وكميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي 2021-2022 وأشارت البيانات إلى أن معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة الأحد الموافق ٣٠أغسطس ٢٠٢٠ لمتابعة موقف الفيضان لهذا العام ومتابعة حالة الأمطار علي النيل الأزرق.

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