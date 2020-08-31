"مياه بني سويف" تجري اختبار إلكتروني لـ 200 طالب للإلتحاق بالمدرسة الفنية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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تابع الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف اليوم الاثنين جانباُ من سير أعمال الاختبارات الإليكترونية التي تجرى للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والبالغ عددهم 200 طالبًا ممن انطبقت عليهم الشروط، وذلك في حضور الأستاذة سهام يوسف وكيل وزارة التربيةوالتعليم،واللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة،والأستاذ كمال عمران مدير المدرسة، وموجهى عموم المواد الدراسية والمشرفين على أعمال الامتحانات.

وتفقد نائب محافظ بني سويف سير العمل في عقد الاختبارات التي بدأت اليوم الاثنين وتختتم الخميس القادم، 2020 طبقا لمجموعة من المعايير والضوابط التي يتم تطبيقها لأول مرة هذا العام،حيث سيتم احتساب 70% لمجموع الطالب و10% للمقابلة الشخصية، و20 % لاختبار القدرات الذي يتم إليكترونيا في 4 مواد "لغة عربية، لغة إنجليزية، علوم، رياضيات" ويجيب الطالب على 15 سؤالا في المادة الواحدة خلال ربع ساعة من خلال تطبيق إليكتروني على الحاسب الآلي.

وأشار نائب المحافظ إلى أن قطاع التعليم الفنى يأتي في أولويات استراتيجية المحافظة في اطار خطة وتوجهات الدولة ووفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعتبر التعليم الفني رقما محوريا في معادلة تحقيق التنمية وركيزة أساسية في بناء مستقبل مصر لما يتعلق بمجالات تنموية عديدة منها الصناعة وتوفير فرص العمل ودعم الإقتصاد القومي خاصة في ظل ما شهدته الدولة من تطور خلال الـسنوات القليلة الماضية في مجال الاستثمار والحاجة إلى عمالة مدربة من فنيين ومهندسين وغيرهم لمواكبة ذلك التطور الملحوظ مع التطلع لإستعادة سمعة العمالة المصرية في السوق العمل الإقليمى والدولي.

من جانبها أوضحت سهام يوسف وكيلة الوزارة أنه قد تم اختيار ٢٠٠ طالبا من إجمالي 5 آلاف طالبا تقدموا إليكترونيا بداية من ١٢ يوليو حتى ٢٩ يوليو 2020، وتم الاختيار حسب مجموع الطلاب في الشهادة الاعدادية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة لإجراء الاختبار الإليكتروني بمشاركة موجهى عموم المواد "عربي، إنجليزي، رياضيات، علوم" ومدير التطوير التكنولوجي بالمديرية، بالإضافة إلى اللجنة المشكلة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، حيث يتم إجراء الاختبارات على مدار 4 أيام بداية من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء فيما تم تخصيص يوم الخميس للطلاب ممن تخلفوا عن الاختبارات في اليوم المحدددة لهم، معربة عن تقديرها وشكرها لحرص المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على الدفع بجهود شركة المياه والمديرية لفتح فصل إضافي بالمدرسة ودعم التعليم الفنى بشكل عام.

وأشاد اللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة المياه بدعم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم لملف التعليم الفنى، خاصة مدرسة شركة المياه التى تعتبر مدرسة نوعية ضمن 4 مدارس على مستوى الجمهورية "المنوفية، البحيرة والقليوبية بجانب بني سويف" والتي يلتحق بها أبناء 10 محافظات وهي محافظات "الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، البحر الأحمر، قنا، الاقصر، أسوان، الوادي الجديد" مشيرا الى أنه تمت المراجعة الميدانية للمعامل المخصصة لاجراء الاختبارات في ظل تداعيات كورونا، لافتا الى أن زيادة فصل اضافي يعد إنجازا في مجال التعليم الفنى وستزداد فرص الالتحاق وبالتالي فرص العمل لأبناء المحافظة.

"مياه بني سويف" تجري اختبار إلكتروني لـ 200 طالب للإلتحاق بالمدرسة الفنية
"مياه بني سويف" تجري اختبار إلكتروني لـ 200 طالب للإلتحاق بالمدرسة الفنية
"مياه بني سويف" تجري اختبار إلكتروني لـ 200 طالب للإلتحاق بالمدرسة الفنية
"مياه بني سويف" تجري اختبار إلكتروني لـ 200 طالب للإلتحاق بالمدرسة الفنية
"مياه بني سويف" تجري اختبار إلكتروني لـ 200 طالب للإلتحاق بالمدرسة الفنية
"مياه بني سويف" تجري اختبار إلكتروني لـ 200 طالب للإلتحاق بالمدرسة الفنية
"مياه بني سويف" تجري اختبار إلكتروني لـ 200 طالب للإلتحاق بالمدرسة الفنية
"مياه بني سويف" تجري اختبار إلكتروني لـ 200 طالب للإلتحاق بالمدرسة الفنية

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