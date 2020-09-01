هل تنجح حكومة المشيشي في كسب ثقة البرلمان التونسي؟

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:07 ص
الرئيس التونسي والمشيشي
الرئيس التونسي والمشيشي
محمد مرسي
Advertisements
رغم حاجته إلى ثقة 109 أصوات من أصل 217 صوتا، لكسب الثقة، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن الوضع في تونس مازال غامضا إلى الآن، حيث تنتظر حكومة هشام المشيشي، الثلاثاء المقبل، تصويت البرلمان التونسي المكون من 9 كتل برلمانية و18 نائبا مستقلا لمنحها الثقة.

5 كتل برلمانية وحزب أعلنوا مساندتهم للحكومة، فيما رفضها "التيار الديمقراطي" و"ائتلاف الكرامة"، بالإضافة إلى أن 18 نائبا مستقلا غير معروف توجه تصويتهم إلى الآن.

كان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، كلف هشام المشيشى بتكوين الحكومة في مدة أقصاها شهر، مؤكدا له أن الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة والطبقات المحرومة من أهم الأولويات، مشددًا على أن الحفاظ على أن السلم الأهلي واجب مقدس لا مجال للتسامح فيه، وأن احترام القانون لا يقل قداسة عنه.

جاء تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة خلفا لإلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته للرئيس قيس سعيد في 15 يوليو الماضي.

ومن جانبة قرر المشيشي تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب، في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية، وإنعاش الاقتصاد المتعثر وضمت تشكيلة الحكومة الجديدة 28 عضوا، ما بين وزير ووزير دولة، وفقا لـ RT.

حالة من الترقب يعيشها الشارع في دولة تونس وخاصة قبل أيام من الإعلان عن الموافقة أو الرفض لحكومة هشام المشيشي، فهل تنجح الحكومة الجديدة ف أن تكسب ثقة البرلمان؟

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حكومة تونس تشكيل الحكومه المشيشي البرلمان

أخبار تهمك

نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يفاوض صفقة مرعبة

منذ حوالي 6 ساعات

برايثوايت يتحدث عن رحيله من برشلونة

منذ نصف ساعة

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يوم

شادي محمد يفاجئ الخطيب بتصريح جديد

منذ حوالي 7 ساعات

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على عرض مانشستر سيتي الجديد لضم ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مخطط جديد من رئيس برشلونة لحل أزمة ميسي

منذ أقل من ساعتين

تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 17 ساعة

بعد العودة من الإيقاف.. تعرف على موعد المشاركة الأولى لكهربا مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

إنطلاق حملة جمع توقيعات سحب الثقة من بارتوميو في برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

الشناوي ينتظر تفاوض الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

معلومات عن أول امرأة ترشح لوزارة العدل التونسية

تونس تحدد موعد "منح الثقة" للحكومة الجديدة

عاجل.. حكومة الفخفاخ تنال ثقة البرلمان التونسي بـ129 صوتا

كواليس منح الثقة للحكومة التونسية الجديدة

رسميا.. حكومة إلياس الفخفاخ تتسلم مهام عملها في تونس

الرئيس التونسي يعين "المشيشي" رئيسا للوزراء خلفا لـ"الفخاخ"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:49 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

04:34 ص

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

08:29 م

نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

02:46 ص

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

02:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب