الكشف عن تفاصيل تكريم محمد صلاح

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

كشف محمد فضل نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وعضو اتحاد الكرة المصري، عن تفاصيل تكريم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال فضل في تصريحات لبرنامج في "الاستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم إف إم :" نتواصل دائما مع محمد صلاح، والجنايني كان في زيارة له في لندن وبالفعل ألتقى به".

وأضاف :" جاري الترتيب الان بالتنسيق مع صلاح على كيفية تكريمه في أول معسكر للمنتخب المصري، وذلك بعد تألقه الأخير وحصوله على الدوري الإنجليزي".

وتابع عضو اللجنة الخماسية بالجبلاية :" بالفعل تواصلت مع صلاح بخصوص التكريم".

واتم تصريحاته قائلًا : "لو مكرمناش صلاح نبقى صفر إدارة، هو قيمة كبيرة ولابد أن نعلم ذلك".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر محمد صلاح ليفربول تكريم صلاح

أخبار تهمك

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 10 ساعات

تمهيدًا للرحيل إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد سعر ماني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يوم

السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة

منذ 38 دقيقة

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ليس ميسي.. برشلونة يرفض عرضين لضم نجم الفريق

منذ ساعتين و 39 دقيقة

إنتر ميلان يقترب من خطف نجم برشلونة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يطلب 90 مليونا و3 نجوم من السيتي مقابل ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يُعاقب ميسي باليومية

منذ أقل من ساعتين

بعد العودة من الإيقاف.. تعرف على موعد المشاركة الأولى لكهربا مع الأهلي

منذ 41 دقيقة

محمد فضل: كارتيرون رفض التعاقد مع نجم الترجي عندما كان مدربًا للأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

غصب في ريال مدريد بسبب رئيس رابطة الدوري الإسباني.. ميسي في الصورة

منذ حوالي 3 ساعات

تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

منذ ساعة و 11 دقيقة

الإعلان عن جدول ريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

صحيفة لبنانية: الحريري يكرم محمد صلاح في لبنان

الكشف عن تفاصيل معاناة محمد صلاح

هاني جمال يكشف تفاصيل نحت وجه صلاح ومجدي يعقوب في "القاهرة اليوم"

تفاصيل مبادرة "عيون ولادنا" المنتظر إطلاقها غدًا بالإسكندرية

عاجل.. الكشف عن السبب "الخفي" وراء غلق محمد صلاح حساباته على مواقع التواصل

الكشف عن تفاصيل إصابة محمد صلاح في تدريبات ليفربول

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:58 م

تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة

11:31 م

بعد العودة من الإيقاف.. تعرف على موعد المشاركة الأولى لكهربا مع الأهلي

11:28 م

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

08:29 م

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب