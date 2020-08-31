السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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تزايدت التكهنات بشأن السبب الحقيقي الذي دفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، بالمطالبة بالرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان النجم الأرجنتيني قد ابلغ إدارة النادي الكتالوني برغبتة في الرحيل عن الكامب نو الموسم المقبل، وعدم تميد تعاقده مع النادي والذي من المقرر أن ينتهي في صيف عام 2021.

ويملك ميسي بند في تعاقده مع نادي برشلونة يسمح له، بالرحيل بشكل مجاني، وهو ما نفاه مسئولي البلوغرانا، بالإضافة إلى رئيس رابطة الليجا.

وكشف برنامج " CHTV " السبب الحقيقي وراء رحيل النجم الأرجنتيني عن برشلونة، بعد خسارة الفريق الفاضحة أمام بايرن ميونيخ الألماني، بثمانية أهداف مقابل هدفين، في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر البرنامج الشهير أن ميسي ميسي أخبر زميل سابق له بأنه يريد أن يرحل ليفوز بدوري الأبطال مرة أخرى.

يذكر أن تقارير صحفية إسبانية قد أكدت على رغبة النجم الأرجنتيني في الذهاب إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، للإنضمام إلى مشروع الإسباني بيب غوارديولا في ملعب الاتحاد من أجل تحقيق ذات الأذنين.

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