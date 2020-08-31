تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

















ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه حدثت تطورات مفاجئة في قرار الصربي لوكا يوفيتش نجم هجوم ريال مدريد الإسباني بشأن الإنضمام الى منتخب بلاده.





وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت في الآونة الأخيرة أن يوفيتش قرر عدم الإنضمام إلى المنتخب الصربي إستعداداً لمواجهتي روسيا وتركيا في دوري الأمم الاوروبية.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المسئولين في كلا من ريال مدريد والاتحاد الصربي لكرة القدم توصلا إلى اتفاق من أجل انضمام يوفيتش إلى معسكر المنتخب في الساعات المقبلة.



