تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه حدثت تطورات مفاجئة في قرار الصربي لوكا يوفيتش نجم هجوم ريال مدريد الإسباني بشأن الإنضمام الى منتخب بلاده.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت في الآونة الأخيرة أن يوفيتش قرر عدم الإنضمام إلى المنتخب الصربي إستعداداً لمواجهتي روسيا وتركيا في دوري الأمم الاوروبية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المسئولين في كلا من ريال مدريد والاتحاد الصربي لكرة القدم توصلا إلى اتفاق من أجل انضمام يوفيتش إلى معسكر المنتخب في الساعات المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن يوفيتش كان ينوي التواجد في معسكر الفريق التحضيري قبل إنطلاق الموسم المقبل ولكن يبدو أن هناك شيء ما حدث جعل النجم الصربي ينضم لمنتخب بلاده.

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