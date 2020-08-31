محمد يسري ينتهي من تصوير 60% من حكايات بنات 5

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

انتهى الفنان محمد يسري من تصوير ستين بالمئة من مشاهده في الجزء الخامس من مسلسل حكايات بنات.
وكان الجزء الرابع قد تم عرضه قبل شهر رمضان وحقق نجاحا كبيرا.
وتتعرض شخصية محمد في المسلسل للعديد من النقلات التي خلقت مفاجأت كبيرة لاحداث العمل.
المسلسل من بطولة كل من ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، ومحمد يسري وأحمد كراره، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين،  وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحه، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف
وسيتم عرض الحلقات على شبكة قنوات on tv

أخبار تهمك

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يوم

مفاجأة.. برشلونة يطلب 90 مليونا و3 نجوم من السيتي مقابل ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تمهيدًا للرحيل إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد سعر ماني

منذ حوالي 6 ساعات

محمد فضل: كارتيرون رفض التعاقد مع نجم الترجي عندما كان مدربًا للأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يُعاقب ميسي باليومية

منذ أقل من ساعتين

ليس ميسي.. برشلونة يرفض عرضين لضم نجم الفريق

منذ ساعتين و 39 دقيقة

إنتر ميلان يقترب من خطف نجم برشلونة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بعد العودة من الإيقاف.. تعرف على موعد المشاركة الأولى لكهربا مع الأهلي

منذ 41 دقيقة

السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة

منذ 38 دقيقة

غصب في ريال مدريد بسبب رئيس رابطة الدوري الإسباني.. ميسي في الصورة

منذ حوالي 3 ساعات

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

الإعلان عن جدول ريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

منذ ساعة و 11 دقيقة

تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:58 م

تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة

11:31 م

بعد العودة من الإيقاف.. تعرف على موعد المشاركة الأولى لكهربا مع الأهلي

11:28 م

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

08:29 م

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب