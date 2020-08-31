محمد يسري ينتهي من تصوير 60% من حكايات بنات 5





انتهى الفنان محمد يسري من تصوير ستين بالمئة من مشاهده في الجزء الخامس من مسلسل حكايات بنات.

وكان الجزء الرابع قد تم عرضه قبل شهر رمضان وحقق نجاحا كبيرا.

وتتعرض شخصية محمد في المسلسل للعديد من النقلات التي خلقت مفاجأت كبيرة لاحداث العمل.

المسلسل من بطولة كل من ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، ومحمد يسري وأحمد كراره، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحه، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف