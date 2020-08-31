محافظ بني سويف: قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يأتي في مقدمة خطتنا التنموية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الاثنين أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يأتي في مقدمة الخطة التنموية والخدمية للمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل الجاد والمتواصل لتحسين مستوى معيشة المواطن فى الخدمات الحيوية التى تتعلق بحياته اليومية، لاسيما وأن الصرف الصحى ضرورة ملحة لحياة المواطن وصحته، وأن هذه الخدمة متشابكة مع خدمات أخرى كالصحة والتعليم وصولًا إلى التنمية بشكل شامل ومستدام.

جاء ذلك خلال إجتماع عقده المحافظ، اليوم، لمناقشة الخطوات المبدئية لتوصيل خدمة الصرف الصحي ومياه الشرب لجزيرتي ببا والفقاعي، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عامر عبد الحكيم رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب، والدكتورة أسماء سامي مديرة البيئة ومسؤولة ملف الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية بالمحافظة والمحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة ومسؤولى الزراعة والري وحماية النيل وصحة البيئة بمديرية الصحة والأملاك والتخطيط العمراني.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالى لإجراءات خدمة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للجزيرتين، حيث تم إجراء معاينة ميدانية للموقع المزمع إقامة محطات المعالجة والرفع والشرب عليه، وتشمل إنشاء محطة رفع لجزيرة ببا ومحطة معالجة صرف صحي ومحطة مياه للشرب لجزيرة الفقاعى،حيث وجه محافظ بني سويف بإجراء الدراسة اللازمة لتحديد نوع محطة المعالجة المزمع إنشاؤها بجزيرة الفقاعي، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية لسرعة البدء في أعمال التنفيذ.

وفي نفس السياق ترأس المحافظ اجتماعا مماثلا حضره اللواء هشام شادي السكرتير العام،الدكتورة أسماء سامي مسؤولة ملف توصيل خدمة الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية مديرة البيئة،والدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، ووليد حسين المدير التنفيذي للمؤسسة، ومسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع الصرف بقرية صفط العرفا مركز الفشن، والوقوف على معدلات الانجاز والأعمال التي تم تنفيذها والمقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة،حيث أشار المحافظ إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المخطط له مع المتابعة المستمرة لكافة مراحل المشروع الذي يتم تنفيذه في صفط كأول قرية مصرية ضمن المشروع القومي لتوصيل خدمة الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية،حيث تتحمل الدول 60% من تكلفة المشروع،بعد توفير 40 % مساهمة مجتمعية.

حيث تم الانتهاء من توريد وتركيب خط طرد بطول1450 متر طولى وبقطر 315 مم من البولى إيثيلين،فضلًا عن الانتهاء من توريد مواسير البلاستيك الخاصة بأعمال شبكة الانحدار،حيث تم تركيب خط إنحدار بطول 270مترطولى بقطر 250 مم،وخط انحدار بطول 80 متر وبقطر 300مم، فيما تتم حاليا أعمال تصنيع الخنزيرة الخاصة ببيارة الرفع الرئيسية تمهيدا للبدء في أعمال إنشاء محطة الرفع بعمق 10 متر وقطر 5 أمتار.

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