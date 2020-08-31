آثار أسوان تكشف تفاصيل مثيرة في واقعة تحلل 3 جثث في منطقة عزبة الحدود

Advertisements

كشف عبد المنعم سعيد، مدير آثار أسوان، تفاصيل واقعة العثور على 3 جثث متحللة في أسوان بمنطقة عزبة الحدود بمدينة أسوان قبل شهر.



وقال سعيد في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "الثلاث جثث كانت لثلاث أشخاص يقومون بالحفر للبحث عن الآثار في هذه المنطقة، حيث قاموا بحفر حفرة عمقها 12 متر وهو ما تسبب في انهيار العقار عليهم مما أدى إلى وفاتهم".



وأضاف "أن هؤلاء الأشخاص الثلاث كان بحوزتهم شخص رابع هو المرشد أو الدليل، وأصيب في هذه الواقعة منذ عيد الأضحى وهذا كان السبب في تحلل الجثث"، مناشدًا الشيوخ الذين يحللون مسألة البحث عن الآُثار ويكونوا السبب بشكل مباشر في تعريض حياة الأشخاص للخطر.



وكان أكد المهندس حسين جلال رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، جاهزية الهيئة والمحافظة لاستقبال الزائرين الأجانب والمصريين، موضحًا أن السياحة ستعود بكامل قوتها، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.



وقال "جلال"، خلال حواره عبر سكايب، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير لاستقبال جميع الزوار، سواء كانوا مصريين أو أجانب في أعظم مكانين بمحافظة أسوان وهما السد العالى والمركز الثقافي الإفريقى والمعروف بمتحف النيل.



وتابع: "اتخذنا كافة الإجراءات والأماكن جاهزة لاستقبال الزوار، والسد العالى مكان مفتوح ونراعى أن يكون كل زائر مرتديا الكمامة الخاصة به ونراعى التباعد ويكون على الأقل المسافة بين كل زائر والآخر 2 متر وينظمها المرشدين السياحيين بالتعاون مع الطاقم الأمني الموجود بالأماكن السياحية"، مضيفًا: "كل الأعمال الخاصة بالصيانة والتشغيل في السد العالى أو برمز الصداقة تمت خلال فترة التوقف سواء لدورات المياه أو الأسفلت أو الطرق والتشجير وتم عمل المراجعة والصيانة الكاملة وهى جاهزة الآن لاستقبال الزائرين".



وأوضح أن الدولة تولى اهتماما خاصا ببحيرة ناصر ومعبد أبو سمبل، كما أن هناك اهتمام بالأنشطة الزراعية والتعليمية والسياحية.



وفي سياق متصل تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم الأحد، الأعمال التي تنفذها الهيئة على خط "القاهرة السد العالي"، مستقلًا الموتور، متفقدًا السكك والمحطات والأبراج والمنافذ، ابتداءً بمحطة القاهرة وانتهاءً بمحطة سمالوط.



وأثناء جولته، تابع رئيس الهيئة انتظام سير العمل بالمحطات على الخط، وفحص مهام العاملين والتأكد من انضباطهم وتواجدهم بمقار عملهم ومراجعة تعليمات سلامة التشغيل، للتأكد من إلمام العاملين بها، والاطمئنان على دقة وانتظام سير العمل.