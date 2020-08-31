شباب الصحفيين: أيمن نور يسعى لإدارة الفوضى من الخارج بعد انهيار التنظيم الإخواني

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:52 م
بوابة الفجر
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كشفت جبهة شباب الصحفيين عن تفاصيل واسرار دعوة الإرهابي أيمن نور الهارب إلي تركيا لتوحيد صفوف الهاربين في كيان واحد بعد فشل التنظيم الإخواني وانهيارة بعد القبض على رأس افعي الجماعة الإرهابية القيادي محمود عزت.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: أن أيمن نور يسعي بكل قوة لإثارة وإدارة الفوضي في البلاد من الخارج والإشراف على التمويل بنفسة بعد فشل جماعة الدم والخراب.

اضاف طوالة: إن الهاربين من جماعة الإخوان الإرهابية وخاصة في تركيا وقطر يعيشون حالة من الفزع والرعب والخوف عقب اصطياد كبيرهم الإرهابي محمود عزت من أجهزة الأمن المصرية.

أشار رئيس الجبهة إلي ان الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر كشف أيمن نور وعصابته من العملاء والخونة والمتأمرين على البلاد ولقنهم درسا قاسيا في الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد.

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