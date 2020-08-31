تعرف على رسالة الطالبة المتفوقة ورحلتها من بيع الأحذية إلى "كلية الطب"

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قالت والدة الطالبة المكافحة آية طه حسين، إن زوجها أصيب بمرض منعه من القدرة على العمل، ما دفعها لأستكمال مسيرته خاصة وأن لديها أبنان أحدهم 6 سنوات والآخر 4 سنوات، بينما آية لم تتجاوز الـ40 يومًا، وتابعت:"فرش الأحذية كان يعمل عليه زوجى وبعد مرضه أجبرت على النزول والعمل والسفر من أجل شراء البضاعة حتى تتمكن من الإنفاق على أسرتها".

وأضافت "والدة آية "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها من مدينة " شبراخيت"، بمحافظة البحيرة، وهى تعمل على هذا الفرش منذ 20 عامًا، معربة عن سعادتها تجاه نجاحها فى تربية أسرتها وتفوق أبنتها ودخولها كلية الطب.

من جانبها وجهت "آية طه حسين"، خلال اتصال مشترك، رسالة إلى الشباب المصرى قالت خلالها:"لا يوجد شئ أسمه مستحيل ومن يضع فى عقله مصطلح المستحيل لا يستطيع تحقيق أى شئ".

وأشارت إلى إنها كانت تعمل مع والدتها فى بيع الأحذية من أجل مساعدتها فى الإنفاق على الأسرة، بالإضافة إلى توفير نفاق التعليم لها، وتابعت:"كنت بنظم وقتى بين شغلى على الفرش مع أمى وما بين المذاكرة والذهاب إلى المدرسة حتى حصلت اليوم على ورقة الترشيح لطب الإسكندرية".

أخبار تهمك

ليس ميسي.. برشلونة يرفض عرضين لضم نجم الفريق

منذ ساعتين و 36 دقيقة

غصب في ريال مدريد بسبب رئيس رابطة الدوري الإسباني.. ميسي في الصورة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد العودة من الإيقاف.. تعرف على موعد المشاركة الأولى لكهربا مع الأهلي

منذ 38 دقيقة

تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تمهيدًا للرحيل إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد سعر ماني

منذ حوالي 6 ساعات

السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة

منذ 35 دقيقة

تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يطلب 90 مليونا و3 نجوم من السيتي مقابل ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يُعاقب ميسي باليومية

منذ أقل من ساعتين

إنتر ميلان يقترب من خطف نجم برشلونة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يوم

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

محمد فضل: كارتيرون رفض التعاقد مع نجم الترجي عندما كان مدربًا للأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

الإعلان عن جدول ريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:58 م

تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة

11:31 م

بعد العودة من الإيقاف.. تعرف على موعد المشاركة الأولى لكهربا مع الأهلي

11:28 م

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

08:29 م

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب