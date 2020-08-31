تعرف على رسالة الطالبة المتفوقة ورحلتها من بيع الأحذية إلى "كلية الطب"

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قالت والدة الطالبة المكافحة آية طه حسين، إن زوجها أصيب بمرض منعه من القدرة على العمل، ما دفعها لأستكمال مسيرته خاصة وأن لديها أبنان أحدهم 6 سنوات والآخر 4 سنوات، بينما آية لم تتجاوز الـ40 يومًا، وتابعت:"فرش الأحذية كان يعمل عليه زوجى وبعد مرضه أجبرت على النزول والعمل والسفر من أجل شراء البضاعة حتى تتمكن من الإنفاق على أسرتها".



وأضافت "والدة آية "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها من مدينة " شبراخيت"، بمحافظة البحيرة، وهى تعمل على هذا الفرش منذ 20 عامًا، معربة عن سعادتها تجاه نجاحها فى تربية أسرتها وتفوق أبنتها ودخولها كلية الطب.



من جانبها وجهت "آية طه حسين"، خلال اتصال مشترك، رسالة إلى الشباب المصرى قالت خلالها:"لا يوجد شئ أسمه مستحيل ومن يضع فى عقله مصطلح المستحيل لا يستطيع تحقيق أى شئ".



وأشارت إلى إنها كانت تعمل مع والدتها فى بيع الأحذية من أجل مساعدتها فى الإنفاق على الأسرة، بالإضافة إلى توفير نفاق التعليم لها، وتابعت:"كنت بنظم وقتى بين شغلى على الفرش مع أمى وما بين المذاكرة والذهاب إلى المدرسة حتى حصلت اليوم على ورقة الترشيح لطب الإسكندرية".

