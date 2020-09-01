أحياء دمرت.. مستشار الرئيس اللبناني يكشف تبعات انفجار بيروت (فيديو)

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:00 ص
زيارة الرئيس الفرنسي للبنان
زيارة الرئيس الفرنسي للبنان
داليا الحسين
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قال رفيق شلالا، مستشار الرئيس اللبناني، إن مصطفى أديب حصل على 90 صوتا من مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة.

وتابع "شلالا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين أن الرئيس كلف بتشكيل حكومة تتمكن من إقرار الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، فضلا عن مواجهة الفساد، مشيرا إلى أنه من المتوقع تعيين وزراء مختصين.

وأوضح مستشار الرئيس اللبناني، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدأ زيارته إلى لبنان بزيارة المطربة فيروز، ومن المقرر التقائه بالمسؤولين والقيادات السياسية على مدار اليومين المقبلين ليغادر الأربعاء.

كان قد ترض الإعلامي أحمد موسى، لحظة وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمطار بيروت الداخلي، واستقبال الرئيس اللبناني ميشيل عون له.

وكان قصر الإليزيه، أعلن الجمعة الماضية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيزور، "أسطورة الغناء" اللبنانية فيروز، خلال زيارته للبنان الإثنين.

وقال بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، إن أحد اجتماعات الأولى لماكرون بعد وصوله لبنان يوم الاثنين المقبل سيكون مع فيروز، إحدى الشخصيات المرموقة في لبنان التي تحظى بإعجاب في جميع أنحاء البلاد متعددة الطوائف.

وتابع "عملية مسح أضرار الانفجار بالأحياء السكنية مستمرة، ونأمل انتهائها الأسبوع المقبل لإنهاء عملية الترميم مع دخول الشتاء"، معلقا «هناك أحياء دمرت وبعض المواطنين ليس لديهم منازل، فضلا عن احتياج بعض الأبنية الأثرية إلى عناية خاصة.

وأشار إلى أن عدد المتضررين فاق 300 ألف نسمة، لافتا إلى أن حجم خسائر بالمرفأ وصل إلى 8 مليارات دولار.

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