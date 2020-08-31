مارادونا جديد.. جماهير نابولي تُطالب بالتعاقد مع ميسي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:49 م
بوابة الفجر
محمود صبري
Advertisements

مازالت قضية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تشغل جميع أندية العالم في الوقت الحالي، من أجل التعاقد معه، خلال الفترة المقبلة.

وكان النجم الأرجنتيني قد رفض جميع محاولات تمديد تعاقده مع برشلونة، حيث ابلغ رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو برغبته في الرحيل عن الكامب نو الموسم المقبل.

ويملك ميسي بند في تعاقده مع برشلونة يسمح له بالرحيل عن الكامب نو بشكل مجاني هذا الموسم، على الرغم من سريان تعاقده حتي 2021.

وطالبت جماهير نادي نابولي الإيطالي الرئيس دي لورينتيس، أثناء جولته في مدينة مدينة كاستل دي سانغرو، سرعة التعاقد مع النجم الأرجنتيني، مرددين عبارة ميسي ميسي.

ومُطالب نادي الجنوب الإيطالي بمعجزة من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني، حيث يقدر راتب ميسي مع برشلونة 85 مليون يورو، بالإضافة إلى أمتلاك ش جزائي يقدر بـ 700 مليون يورو.

يذكر أن ميسي هو الوريث الشرعي لدييغو ارماندو مارادونا أسطورة نادي نابولي، لكن لم يستطع قائد البلوغرانا حتي الآن تحقيق أي بطولة مع منتخب التانغو الأرجنتيني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نابولي ميسي مارادونا برشلونة

أخبار تهمك

غصب في ريال مدريد بسبب رئيس رابطة الدوري الإسباني.. ميسي في الصورة

منذ حوالي 3 ساعات

محمد فضل: كارتيرون رفض التعاقد مع نجم الترجي عندما كان مدربًا للأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

ليس ميسي.. برشلونة يرفض عرضين لضم نجم الفريق

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد العودة من الإيقاف.. تعرف على موعد المشاركة الأولى لكهربا مع الأهلي

منذ 38 دقيقة

السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة

منذ 35 دقيقة

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يطلب 90 مليونا و3 نجوم من السيتي مقابل ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. برشلونة يُعاقب ميسي باليومية

منذ أقل من ساعتين

تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يوم

الإعلان عن جدول ريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

إنتر ميلان يقترب من خطف نجم برشلونة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

تمهيدًا للرحيل إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد سعر ماني

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

بالفاكس.. ميسي يُخبر برشلونة برغبته في الرحيل عن النادي

بعد قرار الرحيل.. خورخي ميسي يحسم مستقبل موكله مع برشلونة

مفأجاة.. سامبدوريا الإيطالي يُغازل ميسي

مانشستر سيتي يُقدم تنازل جديد من أجل ميسي

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

رحيل ميسي يتسبب في خسارة برشلونة لصفقة السفاح

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:58 م

تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة

11:31 م

بعد العودة من الإيقاف.. تعرف على موعد المشاركة الأولى لكهربا مع الأهلي

11:28 م

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

08:29 م

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب