المسؤول عن تمويل لقاح "سبوتنيك 5": المواطن المصري سيحصل عليه مثل نظيره الروسي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:44 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، المسؤول عن تمويل لقاح "سبوتنيك 5"، إنهم لجأوا إلى هذا اللقاح حتى تعود الحياة إلى ما كانت عليه.

وأكد "دميترييف"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، أن الشعب المصري سيحصل على اللقاح مثل الشعب الروسي، وكذلك الدول الشقيقة.

وأضاف أن هناك تاريخ حافل بالعلاقات بين مصر وروسيا منذ أكثر من قرن، وأن العلاقات فريدة بين البلدين، وروسيا تنظر لمصر على أنها دولة صديقة، لافتة إلى أن روسيا طلبت من مصر بعض الأشخاص لتجربة اللقاح عليهم، موضحًا أنهم طالبوا بإجراء تجارب سريرية على لقاح كورونا في مصر، وأن هناك عمل بناء مع الجهات الصحية المصرية.

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وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستشفى الأقصر الدولي، اليوم الاثنين، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

يأتي ذلك استكمالًا لجولتها التفقدية لليوم الثاني على التوالي، والتي بدأت أمس الأحد لعدد من المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة الأقصر، لمتابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح مستشار الوزيرة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفى تم تحويله ليصبح "مجمع الأقصر الدولي الطبي"، وذلك لأنها تضم العديد من المستشفيات التخصصية، وتضم كافة التخصصات الطبية، حيث سيتم تقديم 3 مستويات من الرعاية الصحية بها، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي وسط المحافظة، وخدمتها لقطاع كبير من سكان محافظة الأقصر.

وأضاف أن الوزيرة تفقدت خلال جولتها مستشفى الطب وجراحة العيون، والذي سيكون أحد المستشفيات بداخل المجمع، ومركز الغسيل الكلوي، وجناح الطواري، ووجهت بسرعة الانتهاء من التجهيزات الجارية بهم، كما تفقدت قسم زراعة النخاع والذي سيدخل ضمن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأشار إلى أن "مجمع الأقصر الدولي الطبي" يضم مركز صحة أسرة الأقصر، ومستشفى العيون، ومستشفى الطوارئ، ومستشفى الأقصر الدولي الذي يتم رفع كفاءته بالكامل، كما وجهت الوزيرة خلال تفقدها المستشفى بسرعة الانتهاء من أعمال الوجهات وتنسيق الموقع العام.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو من العام الماضي.

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