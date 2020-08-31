الكشف عن تفاصيل منع نجم الإسماعيلي من حضور مباراة الاتحاد السكندري

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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منعت قوات الأمن المتواجدة باستاد الإسماعيلية دخول حسني عبد ربه لاعب منتخب مصر والإسماعيلي السابق، بملعب المباراة لحضور مواجهة الإسماعيلي والاتحاد السكندري

وحاول حسني عبد ربه التواجد في المقصورة الرئيسية، ولكن تم منعه لعدم ورود اسمه في كشوف الحضور، بعدها توجه إلى مقاعد مدرج اليمين وهو غير مخصص للجلوس نهائيًا وهو ما رفضه مسؤولو الداخلية بالمباراة.


وخلال الواقعة أبلغ حكمدار الإسماعيلية حسني أنه لا  يمكنه التواجد في المقاعد غير المخصصة، وأن عليه المغادرة فورًا، إن لم يكن تنطبق عليه الشروط للتواجد في الأماكن المسموح بها. 

وكشف مصدر أمني أن هذا الموقف لان  المباراة بين فريقين كبيرين، وهناك تعليمات أمنية مشددة، بالإضافة إلى الضوابط الاحترازية التي فرضت بعض المواقف مثل هذا الموقف

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حسني عبدربه الالات الاسماعيلي

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