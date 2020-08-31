محافظ كفرالشيخ: فتح تحقيق مع الشركة المسؤولة عن واقعة سقوط طفل في بالوعة الصرف الصحي

Advertisements

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على فتح تحقيق مع الشركة المنفذة لإصلاحات الصرف الصحي بعد واقعة سقوط طفل في أحد بالوعات صرف صحي.



وقال نور الدين في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أنه سيتم معاقبة المتسبب في هذا المشهد، مضفيًا "ما حدث خطأ سواء نشأ عن إهمال أو عدم وجود أي معايير للسلامة".



وتابع "يتم التحقيق حاليًا للتأكد من رواية الشركة المنفذة للإصلاحات بأنه كان هناك عامل داخل البلوعة"، مستطردًا "تم إرسال سيارة إسعاف للطفل بعد خروجه وتبين أنه مصاب بجرح أعلى الأذن تم خياطته بثلاث غرز".



وأوضح محافظ كفر الشيخ "أنه يجري أيضًا التحقيق مع المستشفى الأولى التي ذهب إليها الطفل قبل انتقاله إلى المستشفى الجامعي".

وفي تصريحات سابقة أوضح نور الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أن هناك إهمالا، كون البالوعة بدون إجراءات أمان، وسيتم محاسبة المهمل، متسائلا: "سيتم فتح تحقيق لكشف حقيقة الواقعة، وهل هناك عامل كان بداخل البالوعة تعرض لإصابة أم لا".



وتابع: "سيتم محاسبة الشركتين المنفذة والمشرفة، وسيتم إجراء تحقيق حول واقعة إهمال علاج الطفل في المستشفى للتأكد من تصريحات الأب"، معلقا: "كلام الأب مصدق حتى الوصول إلى نتيجة التحقيقات".



وأكد حرصه على لقاء الأب ونجله عقب تماثله للشفاء، متابعا "رئيس مدينة مطوبس جانبها الصواب في تصريحاتها بأن مسؤولية الابن تقع على عاتق الأسرة".



ووجه الإعلامي أحمد موسى رسالة إلى عايدة ماضي، رئيسة مدينة مطوبس: "تعاملي مع الناس براحة، مينفعش تكوني في المكان اللي انتي فيه، شوفتي المحافظ تعامل إزاي، حضرتك مسؤولة عن مواطنين، لن يكون هناك ثقة بين حضرتك وبين المواطنين منذ اللحظة، حضرتك مش قد المسؤولية".



ومن جانبه، كشف محمد رزق، والد الطفل الذي سقط بإحدى بالوعات الصرف الصحي بكفر الشيخ، عن تفاصيل الحالة الصحية لنجله بعد الواقعة.



وقال رزق إن "الطفل لم ينطق حتى الآن، وذهبنا لمستشفى مطوبس المركزي، أجروا خياطة للجرح فقط دون اهتمام، والجرح فتح بعد العودة".



وروى تفاصيل الواقعة قائلا: "الطفل كان ماشي وراء والدته وسقط في البالوعة اللي مفتوحة منذ 4 أيام"، مؤكدا أن هذه الواقعة ليست الأولى في منطقتهم.