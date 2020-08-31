مطران الطائفة المارونية ينعى شهداء الوطن
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:27 م
ماريان عيد
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نعى المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، شهداء القوات المسلحة.
وقال المطران في بيان صحفي نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة": "نعزي الرئيس والجيش والمصريين في شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء لأرض مصر الغالية، وندعو الله أن يتغمد أرواحهم الطاهرة بالسلام، ويمنح أهاليهم الصبر والسلوان "
وأضاف: "إننا نرفع صلواتنا ان يحفظ الله مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها، ويعزها بالسلام والأمان"
فى سياق اخر أصدرت الكنائس المصرية بمختلف طوائفها بيانات رسمية لدعم القوات المسلحة المصرية بعد استشهاد ضباط وجنود بسيناء أثر مواجهة مسلحة ضد العناصر التكفيرية بسيناء.
البابا تواضروس ينعى ضباط القوات المسلحة:
ونعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، شهداء القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا في العملية الإرهابية التي وقعت أمس بانفجار عبوة ناسفة ببئر العبد.
وأكدت الكنيسة فى بيانها الصادر على الصلاة أن يمنح الله عزاءًا وسلامًا لأهالي الشهداء الأبرياء وأن يمنَّ بالشفاء العاجل على المصابين، وستظل الكنيسة دومًا ثابتةً على موقفها الداعم للقوات المسلحة في حربها مع الاٍرهاب الأسود إلى أن تستطيع اقتلاع جذوره من أرض مصر وتحقيق كامل الأمن والطمأنينة لشعبنا المبارك.
الكنيسة الكاثوليكية تتابع بيانات القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب:
وتابعت الكنيسة الكاثوليكية بمصر وعلي رأسها، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بيانات القوات المسلحة، والأعمال التي تقوم بها من أجل مواجهة الإرهاب.
وتؤكد الكنيسة صلاتها وتعضيدها، لكافة مؤسسات الدولةلمحاربةالإرهاب،والحفاظ على سلامة البلاد.
الطائفة الإنجيلية تنعى شهداء مصر البواسل:
كما نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، شهداء القوات المسلحة البواسل، الذين استشهدوا أمس الأحد، في مواجهاتهم البطولية لردع أعداء الوطن والإنسانية، وتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.
وقال الدكتور القس أندريه زكي: "لن ننسى أبدًا شرفاء مصر من أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية الشهداء، الذين قدموا دماءهم النبيلة فداءً لوطننا الغالي، ولن يثنينا الإرهاب الأسود عن بناء مصرنا العزيزة، والمضي قدمًا في طريق التنمية والتقدم. ونصلي إلى الله أن يمنح العزاء والصبر لأهل الشهداء، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنح بلادنا السلام والأمان".
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