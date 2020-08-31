مطران الطائفة المارونية ينعى شهداء الوطن

نعى المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، شهداء القوات المسلحة.





وقال المطران في بيان صحفي نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة": "نعزي الرئيس والجيش والمصريين في شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء لأرض مصر الغالية، وندعو الله أن يتغمد أرواحهم الطاهرة بالسلام، ويمنح أهاليهم الصبر والسلوان "





وأضاف: "إننا نرفع صلواتنا ان يحفظ الله مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها، ويعزها بالسلام والأمان"





فى سياق اخر أصدرت الكنائس المصرية بمختلف طوائفها بيانات رسمية لدعم القوات المسلحة المصرية بعد استشهاد ضباط وجنود بسيناء أثر مواجهة مسلحة ضد العناصر التكفيرية بسيناء.





البابا تواضروس ينعى ضباط القوات المسلحة: