البابا تواضروس يستقبل أسقف أسيوط

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط.





وفى سياق منفصل أعلنت مسشتفى هرمل منوف التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر عن بدء العمل بعيادة طب الأطفال حديثى الولادة غدًا تحت إشراف دكتور ايان فرانكش خبير طب الأطفال حديثى الولادة الأمريكى الجنسية.





من جانبه أوضح دكتور سمير رزق الله مدير المستشفى: سنبدأ العمل بقسم طوارئ الأطفال من كل الأعمار على مدار الـ24 ساعة كل أيام الأسبوع مؤكدًا على وضع خطة صحية متكاملة بالتوافق مع إدارة العلاج الحر وادارة الشئون الصحية بالمنوفية لضمان سلامة وصحة موظفى المستشفى والمترددين عليها من خطر جائحة كورونا.





وأضاف رزق الله: نتبع الاجراءات المشددة للعاملين والمرضى مثل ارتداء الكمامات وتوزيعها مجانًا عند الدخول مع المداومة على تطهير الأيدى باستخدام المطهرات وتعقيم كافة الأسطح والأرضيات وتعزيز سُبل استخدام التكنولوجيا فى توفير النظام بين المرضى والعاملين لمنع التجمعات والازدحام وتوفيرالتباعد الاجتماعى.





الجدير بالذكر أن مستشفى هرمل منوف أسسها الدكتور فرانك هاربر وهو طبيب ُمرسل أيرلندى عام 1910م إذ كان الدكتور هاربر ( هرمل كما دعاه المصريون ) قد وصل الى مصر عام 1889م وكان حلمه أن يقدم خدمه طبية للقرويين البسطاء المحرومين فيها إما لضيق ذات اليد او لبعدهم عن مكان تقديم الخدمه الطبية وفى عام 1894م بدأ يتجول بقارب في بعض فروع نهر النيل للوصول لهؤلاء القرويين وعلاجهم نظرًا للحاجة لوجود مستشفى ثابت لعلاج الحالات الأكثر تعقيدًا وكذلك زيادة عدد المرضى، تم إنشاء مستشفى هرمل منوف عام 1910م وكان هاربر أول مدير لها واستمر المستشفى يعمل من ذلك التاريخ واضعًا نصب عينيه الهدف الذى من أجله تم إنشاء المستشفى وتناوب على إدارتها عدد من الأطباء بعد وفاة الدكتور هاربر.





كما نعى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ضباط وجنود القوات المسلحة بسيناء الذين استشهدوا أمس الأحد في مواجهة مسلحة ضد العناصر التكفيرية بسيناء.





وقال رئيس الأساقفة في بيانه: إن الشهداء قدموا دمائهم الزكية ثمنًا لأمن واستقرار المصريين مصليًا أن يتغمدهم الله بواسع رحمتهم وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.





وشدد حنا على أن العمليات الإرهابية لن تمنع المصريين من السير قدمًا في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بل تدفع القوات المسلحة والشرطة لبذل المزيد في تلك الحرب المستمرة ضد الإرهاب وقوى الشر التى لا تريد استقرارا ولا سلامًا لمصر.



