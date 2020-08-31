الإبراشي: يقظة المصريين ترد على أكاذيب الإخوان عبر السوشيال ميديا

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنه رغم الحملات الإلكترونية من قبل لجان الإخوان الإرهابية، وترويجهم الكثير من الشائعات والأكاذيب، تجد حماسة شديدة من قبل المصريين للرد على أكاذيب الجماعة الإرهابية، منذ الإطاحة بهم فى ثورة 30 يونيو.





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هاشتاج "كمل يا سيسى"، وتصدره التريند، يؤكد يقظة الشعب المصرى، ومواجهته لأكاذيب الإخوان وحملاتهم الممنهجة لتصدير صورة سلبية عن الدولة المصرية أو تشوية الإنجازات التى تقوم بها مؤسسات الدولة المختلفة.





هذا ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" هشتاج بعنوان "#كمل_ ياسيسي" للتعبير عن مدي تمسكهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معلنين دعمهم التام للرئيس وإيمانهم به وبالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها علي أرض مصر.





وتصدر الهشتاج التريند وسط تعليقات مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث علق "عبد الله" قائلا..بنحبك ياسيسي كمل مشوارك وكلنا معاك.





وأضافت أمل محمد قائلة..الجيش والشعب معاك ياريس وكلنا فضهرك كمل ياريس، كمل بناء مصر الحديثة، كمل المشاريع، كمل القضاء علي العشوائيات تطور المؤسسات قوي المسئولين وأديهم صلحيات تنفيذ القانون، طمن الغلبان انك في ضهرة وسندة، كمل مشوارك دي السكة لسة في أولها.





وعلقت "سارة سمير" قائلة..عمرنا ما سمعنا ان في رئيس قبلك ياريس عمل حتي مشروع صغير ولا طور اي حاجة، انت جيت عملت لينا حاجات عمرنا ما أتعودنا اننا نشوفها، في رئيس قبلك..كلنا معاك ياريس.





وعلق "صبحي الوركي" قائلا..كمل يا أمير قلوب المصريين، ربنا يحميك ياريس.



