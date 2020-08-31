الأنبا غبريال يترأس صلاة الجنازة على جثمان القمص رويس حليم

ترأس اليوم نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف للاقباط الارثوذكس، الصلاة علي جثمان الأب الورع القمص رويس حليم كاهن كنيسة السيدة العذراء ببني سويف ومسئول الشباب بايبارشية بني سويف.





وشاركة فى الصلاة القمص فام الانطوني وكيل دير الأنبا أنطونيوس بناصر والقمص متي الأنطوني وعدد كبير من كهنة الايبارشية وممثلين عن عدد من الإيبارشيات والأديرة وبحضور النائب نادر يوسف نسيم عضو مجلس الشيوخ وذلك بكنيسة السيدة العذراء المطرانية بمدينة بني سويف.



وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف في كلمته خلال الجنازة، إن القمص رويس حليم كان الكاهن الغالي العزيز وكان هادي ووديع متشبهة بالسيد المسيح لا يعلوا صوته أبدا لا علي كبير ولا علي صغير ويتعامل مع الناس بوداعة فائقة وكان روح ربنا بداخلة وهدفه كان الأبدية.



وكان يخدم بكل أمانة فائقة يتعامل بالأمانة لا يترك احد محتاج إلية ينطبق علية الخادم الأمين وكان يتعامل مع الناس بالمحبة واتضاع.



كما وجه نيافة الأنبا موسي كلمة مكتوبة قرائها القمص فرنسيس فريد وكيل مطرانية بني سويف تحدث خلالها عن فضائل القمص رويس حليم ومعزيا أسرته ومعتذرا عن الحضور لأسباب صحية.



والقمص رويس حليم سيم في 16 فبراير عام 1990 بيد مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا اثناسيوس مطران بني سويف والبهنسا.



ونال رتبة القمصية في 5 يونيو عام 1998 بيد مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا اثناسيوس مطران بني سويف والبهنسا.



والقمص رويس حليم هو كاهن الشباب بالايبارشية وشارك في تنظيم ورعاية عشرات المؤتمرات الشبابية الناجحة علي يديه تربي عشرات الأجيال التي تقود الخدمة الآن في ايبارشية بني سويف.

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